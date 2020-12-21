ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فخري الفقي: المؤشرات الاقتصادية في مصر تسير وفق المخطط لها.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:16 م
فخري الفقي
فخري الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ، إن مصر قامت بالدخول في برنامج للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بتمويل لمدة عام ينتهي في السنة المالية 2021 بقيمة 5.2 مليار دولار .


وأضاف الفقي خلال لقائه في قناة اكسترا نيوز ، أنه عند بداية هذا البرنامج في يوليو الماضي تم صرف قيمة الشريحة الأولى 2 مليار جنيه وتبقى لمصر 3.2 مليار دولار سيتم صرفها علي شريحتين .


وأوضح الفقي ، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تسير وفقا لما هو مخطط لها وتسمي معايير الأداء الكمي ومعايير الأداء الهيكلي .


وتابع الفقي ، أن الشريحة الثانية التي ستحصل عليها مصر قيمتها 1.6 مليار دولار، مؤكدا  انه تمت الموافقة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي علي إعطاء مصر قيمة الشريحة الثانية من البرنامج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف نجحت مصر في جذب ثقة مؤسسات التمويل الدولية بعد كورونا.. لقاءات مع المجموعة الاقتصادية وصندوق النقد تنتهي بتقييم جيد للأداء الاقتصادي وبرنامج الإصلاح

وزير المالية: مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

بعد إعلان استكمال صرف 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. خبراء ومسئولون: الاتفاق شهادة ثقة في اقتصادنا والتقييم كان أكثر تشددا

فخري الفقي: الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات لحماية الطبقات غير القادرة.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة فايتسا مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات بثينة رشوان

بسبب سيدة.. كواليس إطلاق عاطلين الرصاص على فيلا رجل أعمال في أوسيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتمنى مقابلة الرئيس.. مصاب بمتلازمة داون يحلم بالانضمام للجيش وحضور منتدى الشباب

طريقة عمل الخنفروش البحريني.. وصفات لذيذة

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور