فخري الفقي: المؤشرات الاقتصادية في مصر تسير وفق المخطط لها.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ، إن مصر قامت بالدخول في برنامج للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بتمويل لمدة عام ينتهي في السنة المالية 2021 بقيمة 5.2 مليار دولار .
وأضاف الفقي خلال لقائه في قناة اكسترا نيوز ، أنه عند بداية هذا البرنامج في يوليو الماضي تم صرف قيمة الشريحة الأولى 2 مليار جنيه وتبقى لمصر 3.2 مليار دولار سيتم صرفها علي شريحتين .
وأوضح الفقي ، أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تسير وفقا لما هو مخطط لها وتسمي معايير الأداء الكمي ومعايير الأداء الهيكلي .
وتابع الفقي ، أن الشريحة الثانية التي ستحصل عليها مصر قيمتها 1.6 مليار دولار، مؤكدا انه تمت الموافقة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي علي إعطاء مصر قيمة الشريحة الثانية من البرنامج .