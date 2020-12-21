أول تعليق من رضا شحاتة بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري

أعرب رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الجونة، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز..





وسجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من أرى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.





وقال شحاتة خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورتس، إن الفوز أمام الدراويش تأخر للشوط الثانى، ولكننا كنا نرغب فى حسم اللقاء من البداية، إلا أنه تم التعامل مع السيناريو وحقق الفريق الفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن لاعبى فريقه أنصفوه وحققوا أول فوز فى الموسم الحالى.





وأضاف المدير الفنى للجونة أن الفوز على الإسماعيلى مهم نظرًا لكونه فى بداية الموسم، ويحتاج كل فريق لجمع أكبر عدد من النقاط حتى لا يتأزم موقفه فى النهاية.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة محتلًا المركز الرابع بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى اثنان وفاز فى واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعدما خاض 3 مباريات تعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.



