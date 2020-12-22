بسبب انهيار الأسعار .. نقيب الفلاحين: خسائر كبيرة تنتظر مزارعي البطاطس

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن خسائر كبيرة تنتظر مزارعي البطاطس بسبب انهيار أسعارها لوفرة المعروض وضعف الطلب.









وأضاف " أبو صدام " فى تصريحات له ، أنه سعر طن البطاطس انخفض على رأس الغيط عن 1000 جنيه في بعض الأنواع وتراوح سعر كيلو البطاطس في أسواق الجملة ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.









ولفت إلى أن فدان البطاطس يكلف المزارع بين 20 إلى 25 ألفا إذا زرع بتقاوي بطاطس كسر محلي وتزيد التكلفة إذا تمت الزراعة بتقاوي بطاطس مستورده فيما تتراوح الإنتاجية ما بين 10 إلى 15 طنا للفدان حسب النوع وسلامة الزراعة.





وأضاف ابوصدام ان أهم أسباب تدني أسعار البطاطس هى وفرة المعروض من ثمار بطاطس الثلاجات وضعف الطلب على البطاطس بسبب انخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار الطماطم وركود القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا مع غلق الفنادق والمطاعم وتراجع إنتاج مصانع الشيبسي .





وأوضح أبو صدام أن البطاطس من المحاصيل الأساسية التي لا غني عنها لموائد المصريين ولتشغيل مصانع الشيبسي وثاني أكبر محصول يتم تصديره وأحد أهم المحاصيل لجلب العملة الصعبة بعد الموالح لذا باتت تزرع طوال ايام العام في ظل تداخل العروات ووجود التقاوي الصالحة للزراعة في مختلف الأجواء المناخية وأنواع التربة .



