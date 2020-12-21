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محافظات

بـ مرتب 3000 جنيه.. فرص عمل للشباب في الجيزة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:20 م
فرص عمل
فرص عمل
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى للتوظيف بمقر الجهاز بحضور مسؤولي الموارد البشرية بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المطاعم السياحية، وذلك يوم الخميس القادم من الساعة ١١ صباحا، وحتى الساعة  ٢ ونصف عصرا.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن الوظائف المطلوبة تشمل كابتن خبرة لا تقل عن سنة ويتراوح السن من ١٨ إلى ٣٢ سنة وبمرتبات من ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠، و "ويتر"  لا يشترط الخبرة لكن يشترط أن يكون حسن المظهر براتب ٢٥٠٠ جنيه، وهوست يشترط أن يكون حسن المظهر براتب ٢٥٠٠ جنيه.

من ناحية أخرى وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، والتشديد علي منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة .

كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
بـ مرتب 3000 جنيه.. فرص عمل للشباب في الجيزة
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