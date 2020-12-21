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منوعات

يتمنى مقابلة الرئيس.. مصاب بمتلازمة داون يحلم بالانضمام للجيش وحضور منتدى الشباب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:33 م
داون سيندروم
داون سيندروم
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عزة عاطف
كيف يمكن أن نطلق عليهم "ذوي الهمم" و"القدرات الخاصة"، وهم لا يملكون حق خدمة وطنهم رغم إثبات قدراتهم الخارقة في مختلف المجالات، وتصديهم لـ شتى الصعاب، التي تجعلهم أبطالًا جديرين بتسخير هممهم للدفاع عن وطنهم.

لم يقتصر طموحه على النجاح في إتمام دراسة "الإعداد المهني لذوي الاحتياجات الخاصة"، فرغم إصابته بمتلازمة داون، أطلق الشاب «أحمد محمد رزق» العنان لأحلامه النقية معلنًا جيلًا جديدًا من ذوي القدرات المستعدين لإثبات أن "حب الوطن ليس مقصورًا على الأسوياء فقط".

بلباقته الواضحة وابتسامته الساحرة وقدراته الخاصة، تقدم أحمد من مركز طوخ بمحافظة القليوبية بطلب للالتحاق بالقوات المسلحة لكي يصبح جنديًا في خدمتها لمحاربة الإرهاب، بعد إتمامه دراسة الإعداد المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووقعت عليه الصدمة كالصاعقة، عندما تم رفض طلبه نظرًا لظروفه الخاصة، وكأنه محروم من الحياة الطبيعية وخارج حسابات المجتمع رغم محاولاته الجاهدة في السعي لإثبات جدارته وأحقيته في خدمة وطنه كالأسوياء، بشكل يناسب قدراته.

ويقول أحمد "أنا أعشق العمل العام وخدمة الوطن، وتقدمت بطلب للالتحاق بالقوات المسلحة لكي أكون جنديا في محاربة الإرهاب.. وبالطبع نظرا لظروفي تم رفض الطلب، وهذا أقصي ما يمكن أن أقدمه لبلدى، خاصة وأنه شرف لأي مصري أن يكون جنديا في القوات المسلحة". 

وأشار إلى أن "حب الوطن ليس مقصورًا علي الأسوياء، لكن ذوى الاحتياجات الخاصة من الممكن أن تستفيد منهم الدولة بشكل أو بأخر".

وتمنى أحمد أن تنظر إليه بلاده بعين العطف، وسأل الله أن ينجى مصر من فيروس كورونا، وأن ينصر القوات والشرطة في حربهما ضد الإرهاب. 

وأكد أحمد أنه يحلم بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر عن تمنياته بحضور منتدى الشباب القادم.

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