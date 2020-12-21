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تامر أمين: كل معارفي فيهم حد عنده كورونا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:26 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين،  إنه لا يجب التهوين من أزمة فيروس كورونا ومعدل انتشاره في مصر والعالم بأكمله .


وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة "  النهار "، :" كورونا أصبح في منتهى الخطورة  بعد التحور الأخير ".


وتابع:" كل معارفي فيهم حد عنده كورونا وهناك انتشار كبير للفيروس"، مضيفا:" الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة حول أعداد مصابي فيروس كورونا ليست كل الأعداد المصابة بالفيروس والأرقام المعلنة هي الأرقام التي استطاعت وزارة الصحة إحصاءها وتشخيصها ".

 
وأكمل تامر امين:" مش من مصلحة الدولة المصرية ووزيرة الصحة عدم إعلان الأعداد الحقيقية المصابة بفيروس كورونا في مصر "، مضيفا:"الجزء الكبير من الشعب المصري بيهرج ويتعامل وكأن فيروس كورونا غير متواجد".


وتابع  :"  فيه ناس كتير جالها كورونا وتعالج نفسها في المنزل ولم تذهب إلى وزارة الصحة لإجراء مسحة تابعة لوزارة الصحة وبالتالي لا يتم إحصاءها وتسجيلها".
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