تامر أمين: كل معارفي فيهم حد عنده كورونا.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لا يجب التهوين من أزمة فيروس كورونا ومعدل انتشاره في مصر والعالم . بأكمله









وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كورونا أصبح في منتهى الخطورة بعد التحور الأخير ".









وتابع:" كل معارفي فيهم حد عنده كورونا وهناك انتشار كبير للفيروس"، مضيفا:" الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة حول أعداد مصابي فيروس كورونا ليست كل الأعداد المصابة بالفيروس والأرقام المعلنة هي الأرقام التي استطاعت وزارة الصحة إحصاءها وتشخيصها ".





وأكمل تامر امين:" مش من مصلحة الدولة المصرية ووزيرة الصحة عدم إعلان الأعداد الحقيقية المصابة بفيروس كورونا في مصر "، مضيفا:"الجزء الكبير من الشعب المصري بيهرج ويتعامل وكأن فيروس كورونا غير متواجد".









وتابع :" فيه ناس كتير جالها كورونا وتعالج نفسها في المنزل ولم تذهب إلى وزارة الصحة لإجراء مسحة تابعة لوزارة الصحة وبالتالي لا يتم إحصاءها وتسجيلها".