البحوث الفلكية: تكرار ظاهرة الاقتران على مدار الأسبوع.. الأقرب حدثت منذ 800 عام.. فيديو

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم معاودة ظهورهما غدا ولمدة أسبوع ولكن على مسافات أبعد ، حيث تبعد المسافة كل يوم حتى ينفصلا بشكل كلي عن بعضهما ، موضحًا أن هذا العام هو أكثر الأعوام التي شهدت اقتراب هذين الكوكبين من كوكب الأرض منذ 800 عام، حيث تتكرر هذه الظاهرة كل 20 عاما.





وكشف الرئيس القومي للبحوث الفلكية أنه بعد 400 عام سنشهد هذه الظاهرة بنفس هذه المسافة التي شاهدنا فيها هذين الكوكبين ، مشيرًا إلى أن عامل قرب هذه الكواكب من الأرض هو مدارها في المجموعة الشمسية . وكان الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أوضح أن المعهد يقوم بإعداد الحسابات الفلكية بما فيها مواليد الأهلّة، ومواقع الأجرام السماوية وظروف تواجدها في السماء ، ومن بين تلك الظواهر ، اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع زحل وهما من أكبر الكواكب ، لذا يطلق عليه الاقتران العظيم.









وقت الاقتران العظيم بين المشترى وزحل اليوم الاثنين بلغ ذروته بعد غروب الشمس وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية ، حيث يفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء في تلك الليلة .