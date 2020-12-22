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منوعات

بعد فوز بيج رامي.. بطل كمال أجسام سابق لـ صدى البلد: فوزه شرف والرياضة ظالمة لأصحابها.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
بطل كمال الأجسام
بطل كمال الأجسام عادل بدوي
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أماني إبراهيم
توج البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ(بيج رامي) بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أولمبيا 2020، ورغم النجاح الساحق الذي حققه كأول بطل مصري يفوز بالبطولة، وأول بطل عربي منذ فوز اللبناني سمير بنوت بالبطولة في عام 1983، إلا أن هذه الرياضة تتسم بأنها غير عادلة لأبطالها مقارنة بغيرها من الألعاب الرياضية، وهذا ما يوضحه لـ «صدى البلد» عادل بدوي بطل كمال الأجسام المصري السابق. 

أشاد بدوي مدرب منتخب مصر حاليا، بفوز (بيج رامي) واصفه بأنه فخر للعالم وإنجاز لم يحدث منذ 37 عاما، وأن هذا الفوز شرف لكل المصريين، خاصة بفوز رامي في البطولة على 3 أبطال (مستر أولمبيا) وبعد خسارتهم أعلن أحدهم اعتزاله أمس.

يواجه بطل كمال الأجسام العديد من الصعوبات خلال ممارسة الرياضة القاسية، ويوضح بدوي لـ«صدى البلد» أن أبرزها المشاكل المادية من احتياج البطل إلى مكملات غذائية وأنظمة غذائية خاصة وممارسة الرياضة باستمرار والتدريبات وكل لاعب يكون له برنامج تدريبي خاص به وفي حالة بطل محترف مثل رامي يكون معه فريق متخصص تحت إشراف طبي. 

الانضمام لبطولات كمال الأجسام يحتاج أولا إلى الاستعداد البدني للشخص، والتي تتوقف على العوامل الوراثية لجسده، وقوة الأطراف، مع عدم الحاجة إلى طول أو وزن محدد، كما أوضح بدوي، ويقول: "أنا شخصيا كنت بطل مصري وحصلت على بطولة العالم للناشئين بعد 3 سنين من التدريب، وكنت ألعب هواة لوزن 90 كجم، أما رامي يكون اللعب لوزن مفتوح".

وكان قد حصل البطل السابق عادل بدوي على 9 بطولات، وهي أول بحر متوسط، وأول عالم ناشئين ، وأول عالم عام 2002 في القاهرة بمشاركة 72 دولة، وأول عالم قارات، وبطولتين أفريقيا، و3 بطولات أول عرب بخلاف حصوله على المراكز الشرفية، وبعدها اعتزل. 

يرى بدوي عدة مظالم يواجهها بطل كمال الأجسام ومنها غياب الدعم المادي، وكذلك أنها لعبة فردية وليست أولمبية مما يجعل كل المجهود المبذول من قبل الشخص يكون اجتهاديا.
بعد فوز بيج رامي.. بطل كمال أجسام سابق لـ صدى البلد: فوزه شرف والرياضة ظالمة لأصحابها.. صور
بعد فوز بيج رامي.. بطل كمال أجسام سابق لـ صدى البلد: فوزه شرف والرياضة ظالمة لأصحابها.. صور
بعد فوز بيج رامي.. بطل كمال أجسام سابق لـ صدى البلد: فوزه شرف والرياضة ظالمة لأصحابها.. صور
بعد فوز بيج رامي.. بطل كمال أجسام سابق لـ صدى البلد: فوزه شرف والرياضة ظالمة لأصحابها.. صور
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