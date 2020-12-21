ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربنا يجعلها ذرية صالحة.. حسين الشحات يهنئ شقيقه بمولودته الجديدة.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأ حسين الشحات لاعب النادى الاهلى شقيقه بقدوم مولودته "مليكة" .


ونشر الشحات صورة له مع شقيقه ومولودته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق الشحات على الصورة قائلا " الف مبروووووك يا اخويا تتربي ف عزك ان شاء الله يا حبيبي ربنا يجعلها ذرية صالحة باذن الله ويباركك فيها هي وعلي وعبده يا ابو مليكة " .


اقر ايضا :


وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.


وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام.


يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسين الشحات: لن ألعب مع الأهلي مباراة السوبر الأفريقي.. ويعلق على التنمر ضد شيكابالا.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

موجز السوشيال ميديا: فرجاني ساسي برفقة أمير مرتضى منصور وحمزة المثلوثي.. وأول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بـ كورونا

عموري يغازل جمهور الأهلي: أتمنى اللعب بجوار حسين الشحات.. فيديو

العين الإماراتي يحسم جدل رحيل لابا كودجو لـ الأهلي مقابل حسين الشحات

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن حسين الشحات

مدرب العين الإماراتي يعلن موقفه من الاستغناء عن لابا كودجو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

أول تعليق من رضا شحاتة بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

أول دولة عربية تعلن الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتمنى مقابلة الرئيس.. مصاب بمتلازمة داون يحلم بالانضمام للجيش وحضور منتدى الشباب

طريقة عمل الخنفروش البحريني.. وصفات لذيذة

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور