ربنا يجعلها ذرية صالحة.. حسين الشحات يهنئ شقيقه بمولودته الجديدة.. شاهد

وعلق الشحات على الصورة قائلا " الف مبروووووك يا اخويا تتربي ف عزك ان شاء الله يا حبيبي ربنا يجعلها ذرية صالحة باذن الله ويباركك فيها هي وعلي وعبده يا ابو مليكة " .

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.









وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام.







