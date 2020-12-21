ربنا يجعلها ذرية صالحة.. حسين الشحات يهنئ شقيقه بمولودته الجديدة.. شاهد

هنأ حسين الشحات
لاعب النادى الاهلى شقيقه بقدوم مولودته "مليكة" .
ونشر الشحات صورة له مع شقيقه ومولودته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق الشحات على الصورة قائلا " الف مبروووووك يا اخويا تتربي ف عزك ان شاء الله يا حبيبي ربنا يجعلها ذرية صالحة باذن الله ويباركك فيها هي وعلي وعبده يا ابو مليكة " .
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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.
وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام.
يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.