حبس صاحبة مكتب مقاولات بتمى الأمديد 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر مدير نيابة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية ، بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس صاحبة مكتب مقاولات عامة ومرشحة سابقه لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمركز تمى الأمديد ٤ أيام على ذمة التحقيقات لإتهامها بالنصب والإحتيال على المواطنين في مبالغ قدرها 3 مليون جنيه و768 ألف جنيه إدعاء تشغيلها في المقاولات.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت الفقى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغات لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين في مركزي بني عبيد ودكرنس يتهمون فهيا سيدة تدعى عنايات. ع . أ 49 عاما صاحبة مكتب مقاولات وصيانة معدات، بمركز تمي الأمديد ومرشحه سابقه بمجلس النواب ٢٠٢٠ عن دائرة السنبلاوين بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيره بلغت 3 مليون جنيه و768 ألف جنيه وأوهمتهم بتشغيلها في المقاولات والتوريدات الحكومية مقابل أرباح شهرية، ولم تفي بوعودها وتسديد الأرباح المتفق عليها وقيمتها 36% ولم ترد أصل المبالغ المالية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات التى اصدرت قرارها السابق بحبسها.