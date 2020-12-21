عائلات كاملة مصابة.. وزير الصحة الأسبق: نشهد موجة ثانية من كورونا والسلالة الجديدة لم تصل مصر

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن بداية أزمة كورونا عالميا كانت في أواخر ديسمبر 2019، و استهان عدد كبير من الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.





وأضاف عادل العدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "في بداية كورونا بمصر الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا





وتابع عادل العدوي "التحور الجيني للفيروسات هو أسلوب حياة".





وأكمل عادل العدوي "في الآونة الأخيرة اضطرت بعض الدول إلى العودة للإغلاق التام بسبب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا فيها".





وأكد عادل العدوي أن "تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية مختلف عن الموجة الأولى وهناك عائلات كاملة مصابة، وحتى الآن نشهد موجة ثانية من فيروس كورونا مرتبطة بالموجة الأولى ودخول فصل الشتاء، وكورونا أعد نفسه لموجة ثانية مع دخول فصل الشتاء والسلالة الجديدة لم تصل مصر حتى الآن".



