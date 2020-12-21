تقديرا لجهوده وعطائه.. محافظ بورسعيد يفتتح قاعة اللواء مصطفى كامل بديوان عام المحافظة

من جانبه، أشاد اللواء مصطفى كامل بالإنجازات التى شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان وتحقيق أوجه التنمية الشاملة على أرض بورسعيد ، وقدم التهنئة للواء عادل الغضبان ، لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربى ، مثمنا جهوده المتواصلة فى خدمة المحافظة وأبنائها.





فى سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال تطوير التي تتم في مشروع تطوير قرية الكروان ( مشروع نيو بلان) رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ووليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيوبلان للتطوير العقارى .



وطالب محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال داخل المشروع والانتهاء من كافة أعمال التطوير التي تتم كاحدي المشروعات السياحية واضافة كبيرة لمنظومة السياحة .



وأوضح محافظ بورسعيد أن القطاع السياحى أصبح يشهد تطورا بالغا فى الآونة الأخيرة على غرار كافة القطاعات الأخرى فى إطار التنمية الشاملة التى تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد







ولفت الغضبان إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدد من القرى والفنادق السياحية على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد ، وذلك انطلاقا من أهمية وضع بورسعيد على خريطة سياحة الدولة بل السياحة العالمية.





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كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شهد اليوم الأثنين فعاليات ندوة " ٦٤ عام مضيئة من تاريخ مصر " بحضور اللواء أركان حرب مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ عاطف علم الدين وأمل عصفور عضو مجلس النواب.



فى بداية اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات محافظة بورسعيد و رحب اللواء عادل الغضبان بمحافظ بورسعيد الأسبق اللواء مصطفى كامل، مؤكدا على الدور البطولى للنماذج البورسعيدية الذين حملوا على عاتقهم مهمة شاقة لتحرير أوطانهم من العدوان الثلاثى عام 1956 .



وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة القيادة السياسية والتى جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية مصر، من خلال الارتقاء بكافة المجالات في المحافظة، لافتا إلى حجم المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد خلال الأربع سنوات الماضية والتى كانت تتطلب الكثير من الأعوام لإنجازها ولكنها حدثت بفعل الإدارة المصرية و القيادة السياسية ، وعلى رأسها المشروعات الصناعية العملاقة فى جنوب بورسعيد مثل مصانع بيراميدز لإنتاج الإطارات ومصنع إنتاج الضفائر الكهربائية ومصنع الأسماك وغيره ، بالإضافة إلى الطفرة الملحوظة فى المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة بورسعيد و إنجاز المشروعات السياحية والسكنية ومشروعات الطرق والقضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية على أعلى مستوى.





كما تحدث اللواء عادل الغضبان عن المقاومة الشعبية والتحدى والصمود لأبناء بورسعيد والذين قدمو ا كل غالى وثمين فداء حرية البلاد ، مؤكدا أننا لا نتأخر عن تقديم أرواحنا فداء لحماية البلاد وأن كل مصرى مسؤول عن حماية هذا الوطن و الوعى بأهمية التصدى للمخاطر الخارجية التى تستهدف النيل من وحدة الوطن و أمنه.



وفى كلمته، أكد اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق أن بورسعيد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا و تنمية غير مسبوقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.





كما تحدث عن رؤيته المستقبلية فى ظل التطورات التى شهدتها البلاد ، متطرقا ايضا للحديث عن أهمية انتصار بورسعيد على العدوان الثلاثى وتأثيره على مصر والعالم الثالث ، ودور العسكرية المصرية فى الحفاظ على ركائز الدولة ودعم مشروعات التنمية ، متنميا التوفيق وتحقيق الصالح العام للبلاد .



من جانبه، تحدث كرم جبر عن دور الإعلام فى بناء الشخصية المصرية وبث روح الانتماء للتصدى لحملات التشكيك فى الدولة المصرية وحروب الجيل الرابع ، وضرورة مواجهة الشائعات خاصة التى تحاول هدم مؤسسات الدولة ، وذلك من خلال وعى المواطنين بجهود الدولة والعمل المتواصل لتحقيق كافة أوجه التنمية .