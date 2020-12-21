للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة

أعلن المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حصول محطة مياه نجع عليقي بمركز قفط على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثالثة.









أضاف أن هذه الشهادة الدولية تمنح في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتختص ( بجودة ونقاء مياه الشرب - والتشغيل والصيانة القياسي - والسلامة والصحة المهنية) طبقا للمواصفات القياسية العالمية في ضبط جودة المنتج.







