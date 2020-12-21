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للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حصول محطة مياه نجع عليقي بمركز قفط على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثالثة.


أضاف أن هذه الشهادة الدولية تمنح في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتختص ( بجودة ونقاء مياه الشرب - والتشغيل والصيانة القياسي - والسلامة والصحة المهنية) طبقا للمواصفات القياسية العالمية في ضبط جودة المنتج.


وأشار عرفة إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريًا، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضًا الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.
للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة
للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة
للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة
للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة
للمرة الثالثة.. محطة مياه نجع عليقي بقفط تحصل على شهادة الجودة
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