جامعة حلوان: مستعدون لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا.. وجارٍ إعلان الجداول

جامعة حلوان:

مستعدون لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا

امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير وجارٍ إعلان الجداول

على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات داخل الجامعة









يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.





أعلنت كليات الجامعة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول بحملات تعقيم مكثة بالمدرجات وأماكن الامتحانات والحرص على التباعد بين الطلاب، مشيرة إلى أنه جارٍ إعلان الجداول المبدئية للكليات خلال الشهر الحالي.





وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية يوم 2 يناير 2021 وتنتهى يوم 2 فبراير 2021، على أن يكون الفارق بين المادة التى تليها يومين على الأقل.





وأضاف مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية من يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم ٣ فبراير ٢٠٢١ .