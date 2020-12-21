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جامعة حلوان: مستعدون لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا.. وجارٍ إعلان الجداول

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
جامعة حلوان: 
مستعدون لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من كورونا 
امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير وجارٍ إعلان الجداول 
على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات داخل الجامعة 


يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

أعلنت كليات الجامعة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول بحملات تعقيم مكثة بالمدرجات وأماكن الامتحانات والحرص على التباعد بين الطلاب، مشيرة إلى أنه جارٍ إعلان الجداول المبدئية للكليات خلال الشهر الحالي. 

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية  يوم 2 يناير 2021  وتنتهى يوم 2 فبراير 2021، على أن يكون الفارق بين المادة التى تليها يومين على الأقل. 

وأضاف مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية من يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وتستمر حتى يوم ٣ فبراير ٢٠٢١ .

أعلن مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية من يوم 4 يناير 2021 وتستمر حتى  يوم 4 فبراير 2021، حيث  يكون عدد أيام الامتحانات 7 أيام لكل فرقة ويكون الفارق بين المادة والأخرى يومين على الأقل.

ونوه  مسئولو شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية وفقا للجداول المبدئى للكليات: 

بالنسبة للفرقة الثانية بالكلية تبدء الامتحانات يوم 11 يناير 2021  الى يوم 3 فبراير 2021 
و بالنسبة للفرقة الثالثة بالكلية تبدء الامتحانات يوم 14 يناير 2021 و تستمر حتى يوم 2021 
و الفرقة الرابعة تبدء الامتحانات يوم  11 يناير 2021  الى يوم 3 فبراير 2021 

على أن يكون عدد أيام الامتحانات 10 أيام لكل فرقة بالكلية ويكون الفارق بين المادة والأخرى يومين على الأقل. 


وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية. 

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