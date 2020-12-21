فوائد الشاي الأخضر للريجيم وللبشرة

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الشاى الأخضر.





تعرف علي فوائد الشاى الأخضر..





1. تعزيز التمثيل الغذائي..

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة خاصة البوليفينول الذي يعتبر من المركبات المهمة التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.





2. حرق الدهون..

يساعد على تقسيم الدهون بفضل مضادات الأكسدة والتي تعتبر مسؤولة عن زيادة نسبة الهرمونات التي تتسبب في التخلص من الدهون في الخلايا الدهنية





3. التخلص من دهون البطن..

بصفة مستمرة يساعد على التقليل من الدهون التي توجد في منطقة البطن أو ما يسمى بالكرش

يساعد على تقليل فاعلية امتصاص الكربوهيدرات والكوليسترول والتي تتسبب في تخزين الدهون في البطن .





فوائد صحية للشاي الأخضر..

الحماية من أمراض القلب وتقوية بطانة الأوعية الدموية مما يساعد على الحفاظ على معدل ضغط الدم.





الوقاية من الإصابة بالسرطان خاصة الذي يصيب المريء، حيث إنه يحتوي على أفضل مضادات الأكسدة التي تواجه الجذور الحرة.





حماية الجسم من الجراثيم والفيروسات مما يساعد في الحماية من الكثير من الأمراض من بينها الإنفلونزا وأمراض الحساسية وغيرها.





يساعد على تنظيم نسبة الجلوكوز بالدم مما يقي من ارتفاع معدل السكر بالدم.

الحماية من الإصابة بالتهابات الحلق حيث إنه يساعد على التخلص من البكتيريا والفيروسات المسببة لحدوث الالتهابات.





يساعد على الحفاظ على الأسنان وحمايتها من المشكلات المختلفة مثل التسوس وغيرها.





يساعد على حماية البشرة من الكثير من المشكلات وخاصة الوقاية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة مع تقدم السن، وهذا بفضل مضادات الأكسدة الموجودة به.



