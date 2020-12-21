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طبيب بأمريكا يشكر أحمد موسى على دوره في التوعية بخطورة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:44 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قدم الدكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى، في مداخلة عبر "سكايب" من والولايات المتحدة الأمريكية، مع الإعلامي ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين.

وقال "سعيد"، "أشكر الإعلامي أحمد موسى على سعيه لتوعية الجميع بخطورة كورونا والاستعانة بالمتخصصين"، مضيفا أن الحديث عن نظرية المؤامرة فيما يخص أزمة جائحة كورونا أمر غير صحيح.

وتابع رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، أن السلالة الجديد من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا أدت إلى سرعة كبيرة في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن السلالة الجديدة ليست شرسة بشكل كبير، وربما تكون بسبب التجمعات أو بسبب تحور طبيعي.

ونوه رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن لا يوجد خوف من السلالة الجديد لفيروس كورونا.

وقال إن اللقاح الصيني قادر على توفير حماية ضد أي سلالة جديدة لكورونا، مؤكدا أن اللقاح الصيني قادر على إنتاج أجسام مضادة كثيرة داخل الجسم تساهم في التصدي لـ كورونا.

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