بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:51 م
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت الفنانة ايتن عامر بإطلالة مثيرة تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها؛ مرتدية فستان باللون الأسود الجلد ذات الأكمام الطويلة وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة هلال، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة العيلي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.