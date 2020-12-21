بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.



