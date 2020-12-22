خاص|الإدريسي خلال تكريم صدى البلد: الإصلاح الاقتصادى ساهم في مواجهة كورونا ..والفيروس يصيب أسواق المال

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التوقعات المتشائمة وظروف الموجة الثانية لفيروس كورونا، تؤثر بشكل كبير على الاستثمار غير المباشر والبورصة، موضحا أن وضع البورصة المصرية والبورصات العالمية صعب جدا لأنه يعطي توقعات متشائمة لكافة المستثمرين وتوقعات بالمزيد من الخسائر.





أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية ستتأثر بشكل كبير بالموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن معظم المستثمرين بالبورصة يلجأون الآن لبيع الأسهم الخاصة بهم نتيجة وجود تراجع فى أسعار الأسهم.وأشار إلى أن المشكلة في البورصة المصرية هى أن معظم المستثمرين يتعاملون معها وكأنها استثمار قصير الأجل وهذا قرار خاطئ جدا لأن الاستثمار الأمثل في البورصة يجب أن يعتمد على أن يكون الاستثمار طويل الأجل.وأوضح أن ملف البورصة يحتاج جزءا كبيرا من الثقافة الوعى، مؤكدا أن التوقعات للبورصة فى الفترة القادمة وفى ظل جائحة كورونا متشائمة.كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت في تجاوزت أزمة كورونا ، موضحًا أن أداء الاقتصادي المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابيا جدًا في ظل تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في حين أن دول المنطقة شهدت معدلات نمو ضعيفة وبعضها معدلات نمو سالبة.