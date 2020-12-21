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اتحاد كرة اليد: مصر تستضيف أول بطولة عالمية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:07 م
رئيس اتحاد المصري
رئيس اتحاد المصري لكرة اليد
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محمود محسن
أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الدولة المصرية بكامل هيئاتها تتصدى لموضوع استضافة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك معوقات لتأجيل بطولة العالم.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن وزارة الصحة تتصدى لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لأول مرة فى التاريخ المعاصر تقام بطولة عالمية في ظل وباء منتشر عالميا.

وتابع  رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه سيكون هناك استلام للبعثات القادمة وسيكون هناك اختبارت في المطار الى ان يتم تسليمهم مرة أخرى.

وأشار نصر إلى أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى أكد أنه من الممكن أن يتم ارسال طائرة خاصة لجلب المنتخب الذي قد يواجه صعوبة فى السفر .

أكد الكابتن خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد، أن هناك استعدادات قوية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، مشيرا إلى انطلاق البطولة على الأراضى المصرية خلال شهر يناير.

وأضاف فتحي أن البطولة ستشهد حضورا جماهيريا، وتم التوصل حتى الآن أن تكون نسبة الحضور 30%.
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