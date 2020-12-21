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القومي للبحوث يكشف حقيقة خروج سلالة جديدة لـ كورونا عن السيطرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن تحور كورونا يعني تغيّرًا في التركيب الجيني للفيروس، لافتًا إلى أن الفيروس لا يزال نوعًا واحدًا، واللقاح الذي يستخدم في أمريكا أو أوروبا يمكن استخدامه في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، "تصريحات بريطانيا بأن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة كلام مبالغ فيه، وعلى الرغم من تحور كورونا فإن اللقاح المكتشف لا يزال قادرًا على السيطرة عليه وإنتاج أجسام مضادة".

ولفت إلى أن بروتوكول العلاج لمرضي كورونا فاعل حتي الآن ويتم التعامل به مع الحالات بشكل جيد ولا داعي لتغييره.
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