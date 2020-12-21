مفاجأة.. طبيب مسالك بولية يصدم مصابي كورونا بشأن تأثير الفيروس على ذكورتهم ..فيديو

أكد الدكتور هشام فتحي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على نسبة الذكورة لدى الرجال، ولكن في حالات معينة، ومنها المصابون الذين عانوا من الحمى والكحة الشديدة ومكثوا على إثرها فترة في المستشفى.



