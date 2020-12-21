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مفاجأة.. طبيب مسالك بولية يصدم مصابي كورونا بشأن تأثير الفيروس على ذكورتهم ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:58 م
تأثير كورونا على
تأثير كورونا على الذكورة
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حمزة شعيب
أكد الدكتور هشام فتحي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى المحلة أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على نسبة الذكورة لدى الرجال، ولكن في حالات معينة، ومنها المصابون الذين عانوا من الحمى والكحة الشديدة ومكثوا على إثرها فترة في المستشفى.

وأضاف الدكتور هشام فتحى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم اكتشاف تلك الحقيقة في شهر فبراير الماضي، وتبين انخفاض هرمون الذكورة ومكث المصابين فترة طويلة لإعادة قدرتهم مرة أخرى لحالتها الطبيعية وهناك آخرون لم يعودوا إلى تلك الحالة.
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