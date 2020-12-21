نشأت الديهي: تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري شهادة نجاح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البنك الدولي الصادر اليوم عن الاقتصاد المصري بعنوان "خلق الأسواق في مصر" غاية في الأهمية، وهو عبارة عن قصة نجاح حقيقة في التعامل مع أزمة كورونا، وفي تحويل السواد لبياض، وهو شهادة نجاح من البنك الدولي للاقتصاد المصري.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن غلاف التقرير عبارة عن خريطة مصر ممثلة بكتلة بشرية تعبر عن التهام الزيادة السكانية لأي تنمية تحدث، وهي صورة معبرة جدًا.



