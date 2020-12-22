خبير أسواق المال يكشف عن أسباب تراجع البورصات العالمية .. فيديو

أكد ابراهيم النمر خبير أسواق المال أن هناك تراجعات بدأت من بورصة طوكيو وفي الاسواق الاقليمية مؤكدا أن التراجعات ملحوظة إضافة إلى أن سعر الدولار ارتفع عالميا.





وأضاف النمر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هذا التراجع سبب مخاوف للستثمرين خاصة على مستوى الاسهم والنفط ولجأوا للأصول كالذهب والإستثمارات.





وتابع خبير أسواق المال أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع الحديث عن سلالة جديدة لكورونا والتى اعقبها اعلان أكثر من دولة بوقف السفر من والى بريطانيا.



