ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أسواق المال يكشف عن أسباب تراجع البورصات العالمية .. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
ابراهيم النمر خبير
ابراهيم النمر خبير أسواق المال
Advertisements
محمود محسن
أكد ابراهيم النمر خبير أسواق المال أن هناك  تراجعات بدأت من بورصة طوكيو وفي الاسواق الاقليمية مؤكدا أن التراجعات ملحوظة إضافة إلى أن سعر الدولار ارتفع عالميا.

وأضاف النمر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هذا التراجع سبب مخاوف للستثمرين خاصة على مستوى الاسهم والنفط ولجأوا للأصول كالذهب والإستثمارات.

وتابع  خبير أسواق المال أن هذا التراجع  جاء بالتزامن مع الحديث عن سلالة جديدة لكورونا والتى اعقبها اعلان أكثر من دولة بوقف السفر من والى بريطانيا. 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعمل على تتبع سلالة كورونا الجديدة.

وحول إغلاق البلاد لحدودها وتعليق الرحلات مع بريطانيا، قال جونسون:"نتفهم قلق جيراننا بشأن السلالة الجديدة من كورونا، ونحن نعمل على وقف انتشارها". وأكد أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بسرعة شديدة من أمة إلى أخرى.

وأضاف:"نجحنا في إعطاء لقاح فايزر ضد كورونا لنصف مليون بريطاني حتى الآن".

وتابع:"كنا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا".

وواصل:"قدمنا كافة المعلومات اللازمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الجديدة لكورونا. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة التلاميذ إلى المدارس في شهر يناير لكننا سنمتثل لرأي المختصين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هلع في بريطانيا بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا والحكومة تلغي احتفالات رأس السنة

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

سلالة جديدة من كورونا تتفشى في بريطانيا.. دول أوروبية تحظر الرحلات الجوية للمملكة المتحدة.. حكومة جونسون تعلن خروج الوضع الصحي عن السيطرة.. ومنظمة الصحة تحذر: الفيروس لديه طفرات

المغرب يعلن إغلاق الرحلات الجوية مع بريطانيا لأجل غير مسمى

سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

فرنسا تكشف مدى تأثير لقاحات كورونا الحالية على السلالة الجديدة

ترشيحاتنا

هل ظاهرة الاقتران العظيم للكواكب علامة على نهاية العالم؟.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب

8 آلاف جنيه.. غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تفاصيل فسخ التعاقد مع ريكاردو مدرب الإسماعيلي .. والأسماء المرشحة لخلافته

3 إجراءات عاجلة يجب تفعيلها عند اختراق حسابك على فيسبوك

تعليم النواب: خطة جديدة للامتحانات في حالة ارتفاع الإصابات بكورونا.. رفع الغياب بالمدارس أهم قرارات الوزارة.. وتعليق الدراسة أمر مستبعد

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

بالبينك.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة