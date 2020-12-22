خبير أسواق المال يكشف عن أسباب تراجع البورصات العالمية .. فيديو

أكد ابراهيم النمر خبير أسواق المال أن هناك تراجعات بدأت من بورصة طوكيو وفي الاسواق الاقليمية مؤكدا أن التراجعات ملحوظة إضافة إلى أن سعر الدولار ارتفع عالميا.
وأضاف النمر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هذا التراجع سبب مخاوف للستثمرين خاصة على مستوى الاسهم والنفط ولجأوا للأصول كالذهب والإستثمارات.
وتابع خبير أسواق المال أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع الحديث عن سلالة جديدة لكورونا والتى اعقبها اعلان أكثر من دولة بوقف السفر من والى بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعمل على تتبع سلالة كورونا الجديدة.
وحول إغلاق البلاد لحدودها وتعليق الرحلات مع بريطانيا، قال جونسون:"نتفهم قلق جيراننا بشأن السلالة الجديدة من كورونا، ونحن نعمل على وقف انتشارها". وأكد أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل بسرعة شديدة من أمة إلى أخرى.
وأضاف:"نجحنا في إعطاء لقاح فايزر ضد كورونا لنصف مليون بريطاني حتى الآن".
وتابع:"كنا على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا".
وواصل:"قدمنا كافة المعلومات اللازمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الجديدة لكورونا. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة التلاميذ إلى المدارس في شهر يناير لكننا سنمتثل لرأي المختصين".