بينها مصر.. الخارجية الكويتية تصدر بيانات عاجلة لمواطنيها في 3 دول

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، بيانًا عاجلا لمواطنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر بشأن تفشي وباء فيروس كورونا.





قالت وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في بياناتها الثلاث المنفصلة إنه "بناء على قرار السلطات الكويتية المختصة القاضي بتعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الاثنين 21/12/2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1/1/2021".





وأضافت "تهيب القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة دبي والإمارات الشمالية بالمواطنين المتواجدين في دولة الإمارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتدعو المواطنين في حال طلب المساعدة التواصل معها عبر الأرقام المذكورة في البيان".





وأصدرت الخارجية بيانات مماثلة لرعاياها في تركيا، حيث توجد قنصليتها العامة في مدينة إسطنبول، ورعاياها في مصر.





وقالت الخارجية في بيانها "تهيب سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات الصحية المصرية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتدعو المواطنين في حال طلب المساعدة إلى الاتصال على الأرقام المذكورة في البيان".



