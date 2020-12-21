مسئول ملف الإعاقة بسوهاج ومدير مشروعات صناع الخير يُشاركون عرائس الزفاف الجماعي فرحتهم

أخذت الإنسانية والفرحة مكانها اليوم بداخل قلوب حاضري حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع محافظة سوهاج ، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة.





عبر الدكتور محمد أبو العجب، مسؤول ملف الإعاقة بسوهاج، والدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالإحتفالية، والأستاذ محمد فتحي، عن فرحتهم بهذا الفرح لأبناء سوهاج ومشاركتهم فرحتهم برقصة قصيرة، تعبيرًا عن سعادتهم.





اقرأ أيضا:





وذلك تزامنًا مع شهر الإحتفال بأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢م، يوم الثالث من ديسمبر بكل عام للتعريف بذوي الإعاقة وبحقوقهم والإحتفال بهم على مستوى العالم.





وحضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.





يضم حفل الزفاف ١٢ عريس وعروسة، بينهم من هما ذوي إعاقة بصرية وسمعية وحركية وإعاقة ذهنية خفيفة، كما أن هناك أزواج أحدهما من ذوي الإحتياجات الخاصة، ويوجد أيضًا بينهم زوجان من ذوي الإعاقة.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالإحتفالية، أن الإحتفالية تأتي تأكيدًا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين في مختلف المجالات.





وأشار إلى أن الإحتفالية يتم تنظيمها ولأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم.



