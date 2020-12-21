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أخبار العالم

اختلط بـ 50 طفلا.. بابا نويل ينقل فيروس كورونا للأطفال في ولاية جورجيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بابا نويل
بابا نويل
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محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن سانتا كلوز المعروف بـ "بابا نويل" وزوجته "ماما نويل" أُصيبا بفيروس كورونا المستجد في ولاية جورجيا الأمريكية من دون علمهما، ما تسبب في نقل الفيروس إلى بعض الأطفال ووُضع عشرات منهم في الحجر الصحي وانقطاعهم عن الدراسة لمدة أسبوعين.

ووفقًا لقناة "سي.بي.24" الأمريكية، فإن حوالي 50 طفلًا التقطوا صورًا مع بابا نويل وزوجته، اللذين تبين بعد ذلك أنهما مصابان بفيروس كورونا.

وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يجلب فيها بابا نويل وباء مع الهدايا للأطفال في عام 2020، كما حدث في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وأثارت إصابة بابا نويل وزوجته، بفيروس كورونا هلعًا بين المواطنين بعد معرفتهم بالأمر، ومن المحتمل أن يكونا قد نقلا الوباء إلى جموع الأطفال الذين جاءوا يقدمون إليهما قائمتهم بالهدايا المرغوبة، وفور تأكد إصابة بابا نويل ومرافقته بالفيروس، تقرر عزل أكثر من 50 طفلا لمدة 14 يوما.

كما أصيب بابا نويل في بلجيكا منتصف الشهر الجاري بفيروس كورونا دون علمه ونقل العدوى إلى 75 شخصًا على الأقل من المسنين في مركز لرعاية العجزة.

وكان كبير خبراء الفيروسات في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قال مازحا، إنه سافر إلى القطب الشمالي وقام بتطعيم بابا نويل بلقاح كورونا بنفسه، حتى يتمكن من توصيل هدايا الكريسماس بأمان هذا العام، وذلك ردا على تساؤلات بعض الأطفال.

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