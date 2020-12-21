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الديهي يقترح إنشاء قسم باللغة الأجنبية بكل مؤسسة إعلامية للرد على هجوم الخارج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:41 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي: إن المجتمع المدني أحد الأجنحة التي تطير بها الدول في مقابل الحكومة، منوهًا بأن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني غير حكومية تعمل في مصر، ونحتاج لمضاعفتها؛ مؤكدًا إنه كلما كان هناك مجتمع مدني قوي دل ذلك على حيوية المجتمع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال خلال الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية  أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل وهذا ردًا على تقرير البرلمان الأوروبي الذي يطالب بتغيير القانون. 

وناشد الإعلام المصري بجميع إصداراته بعمل قسم خاص للغات الأجنبية للرد على الهجوم على مصر في الخارج، منوهًا بأنه سيتقدم بمقترح بأن كل مؤسسة يصدر لها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أي جهة ترخيص لابد أن يكون بها قسم لغات بأي لغة تُريد، موضحًا أن بعض الصحفيين في الصحف الأجنبية أقلامهم مأجورة للهجوم على مصر، معقبًا: "آن لنا أن نتحدث بلغة يفهمها العالم، لن نحارب بأدوات قديمة، وعلينا أن نُسمع الأخرين أصواتنا ونفضحهم أمام جمهورهم، ونرد على ادعاءاتهم".
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