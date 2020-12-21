صحة الوادي الجديد: تنفيذ أعمال صيانة لمنشآت طبية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروعات صيانة المنشآت الطبية بالمحافظة باعتمادات 4.5 مليون جنيه.





وأكد محروس، تنفيذ مشروعات الصيانة وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بمركز الخارجة والوحدة الصحية بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وصيانة سكن الإداريين بالمركز الطبي في حي الزهور بمدينة الخارجة.





أضاف محروس، أنه جاري استكمال مشروع ترميم سكن الأطباء بمركز بلاط، وتطوير الوحدة الصحية بدرب الأربعين بمركز باريس.





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فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنظيم 43 ندوة إرشادية بمعرفة المديرية، و6 دورات بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء المعروفة إعلاميا " إيدز النخيل".





قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تنظيم 7 ندوات داخل المساجد بالخارجة استهدفت نحو 40-60 شخصًا في كل ندوة، وجرى بالتعاون بين الادارة الزراعية بمدينة "موط" بمركز الداخلة والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بإدارة التجارب الزراعية بالداخلة تنفيذ 24 ندوة ودورة تدريبية بمدينة موط والقري التابعة لمركز الداخلة وعقد 12 ندوة بالقرى التابعة للمركز الإرشادي بقرى الجديدة بمركز الداخلة.





أضاف مجد، أنه جرى توعية المزارعين بطرق الوقاية من الحشرة وطرق مكافحة المرض في حال الإصابة وكيفية العلاج بطرق علمية.





وأكد الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، تنظيم 6 دورات تدريبية أسبوعيًا بالخارجة بواقع يومين نظري ويوم عملي تحت عنوان" المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء "، في إطار التصدي لسوسة النخيل الحمراء ولإنتشارها في أماكن متفرقة بالمحافظة.





من ناحية أخرى نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوتين بمقر المركز عن الوقاية من فيروس سي وحقوق الطفل المصري في الدستور.





قالت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي لها، إنه جرى تنظيم الندوة الأولى حول (الحد من انتشار العدوى في أماكن عالية الخطورة) حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير الثقافة الصحية بالشؤون الصحية بالوادي الجديد، تناولت الندوة تاريخ مرض فيروس سي وأسباب انتشاره في مصر.





أضافت أزهار، أنه جرى تنظيم الندوة الثانية حول (حقوق الطفل في الدستور المصري) حاضر في الندوة الدكتورة سلوى مصطفى محمد، مدير مكتب الطفولة والأمومة، تناولت الندوة أهم حقوق الطفل في الدستور التي تنص عليها المادة ٨٢ وتتمثل في حق الحياة وحق الاعتراف به ومنحه أوراق ثبوتية واختيار اسم مناسب وكذلك التطعيمات الإجبارية وحقه في سكن آمن وتغذية سليمة وتنمية معرفية ووجدانية.