إخواني.. نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على محمد أبو تريكة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلى والمنتخب السابق كادر إخواني وخلية إخوانية نشطة تعمل لصالح جماعة الإخوان من خلال إقامته في قطر، معقبًا: "اللى مش عاجبه كلامي يتفلق".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أبو تريكة شريك في شركة مملوكة للإخوان باعترافات محمود عزت، مرشد الإخوان السابق.





وأذاع "الديهي"، تصريحات لـ "أبو تريكة" قال خلالها إن نادي الآرسنال يُذَّكره بجامعة الدول العربية ليس لها أي لزمة ولا تتخذ أي قرار ضد التطبيع، معقبًا: "أبو تريكة دخل الرياضة في السياسة بما يخالف قواعد الفيفا"، منوهًا إلى أن هجوم أبو تريكة على جامعة الدول العربية يصب في صالح قطر.





ووجه حديثه لـ "أبو تريكة"، قائلا: "أنت منافق وعديم المروءة؛ لأن قطر التي تقيم فيها أول دولة مطبعة مع إسرائيل من قمة رأسها لأطراف أصابعها، وهم واليهود ينامون بأحضان بعضهم البعض، فهل تستطيع الخروج للحديث عن ذلك"، متحديًا "أبو تريكة" أن يتحدث عن علاقات قطر بإسرائيل.



