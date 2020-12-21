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برلمان

خسائر كبيرة.. نائب يحذر من تعليق الرحلات إلى بريطانيا بسبب كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:57 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، من تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك على خلفية اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوى بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية تعليق السفر مع دولة إنجلترا.

وقال النائب حسين خاطر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن وقف رحلات الطيران يكبد مصر خسائر كبيرة للغاية، على غرار الخسائر التي وقعت أثناء تعليق رحلات الطيران منتصف العام الجاري، حيث ي تجاوزت الخسائر 7 مليارات جنيه بسبب فيروس كورونا.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة للغاية يتم اتخاذها بالمطارات، وهناك تشديد من المسؤولين وابتاع لإجراءات السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة استمرار تلك الإجراءات بدلا من وقف رحلات الطيران.

كانت حكومة السودان، أعلنت، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر ، ويوم السبت، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد ، بما في ذلك لندن ، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات COVID-19 الجديدة نتجت عن سلالة من فيروس كورونا المتحور الذي يمكن أن ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع.

وقامت إيطاليا، حيث تم اكتشاف السلالة المتحولة بالفعل في أحد العائدين من المملكة المتحدة ، بتعليق جميع الوافدين من مطارات المملكة المتحدة وحظرت دخول الأشخاص الذين لديهم سجل سفر في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما علقت عدد من الدول العربية رحلاتها مع بريطانيا ومنها الأردن وتونس والجزائر والكويت والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى دول الهند وروسيا والنرويج.
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