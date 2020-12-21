علاء عابد: البرلمان الأوروبي يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر.. فيديو

قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على تقارير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، إنه لا يعلم هدف البرلمان الأوروبي.





وأضاف علاء عابد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، أن البرلمان الأوروبي يزيف الحقائق للنيل من سمعة مصر ومحاولة إيهام العالم بحقائق غير موجودة.





وتابع علاء عابد :" هل البرلمان الأوروبي أدى دوره نحو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في العالم وحقوق اللاجئين والإرهاب الذي يضرب اوروبا؟".





وأكمل علاء عابد :" لماذا لا يرى البرلمان الاوروبي اي تطور حدث في مصر، مضيفا: "مصر شهدت تطور اقتصادي وثقافي وسياسي استثماري خاصة في مجال الحريات بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن".





ولفت علاء عابد إلى أنه "لا حق للبرلمان الأوروبي بالتدخل في الشأن المصري طبقا لقرار الأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في شؤون البلاد وسيادتها واستقلال الدول وان التدخل في شؤون البلاد هو انتقاص من سيادة الدول على أراضيها".