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أمين الفتوى: كورونا سبب ألما كبيرا ونتعاون مع العالم لحل المشكلة..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:13 م
الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الأفتاء
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أننا الآن في تحد للتعاون وللتنافس لحل مشكلة، وليس افتعال مشكلة، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان يحب عظائم الأمور، ومن عظائم الأمور التعاون مع العالم للخروج بحل لمشكلة كورونا.

وأضاف عمران خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن كورونا سببت ألما كبيرا للعالم، مشيرا إلى أن رسالتنا المشاركة الإنسانية، وهى التعاون فى حل المشكلات وليس تفاقمها. 

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أن  الجيلاتين المستخرج من الخنزير يعالج معالجات كيميائية ويتحول من هذه الحالة الى حالة أخرى  وبالتالى يخرج عن حكم التحريم .
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