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أصل الحكاية

الأولى من نوعها في الوطن العربى.. حكاية إنشاء كلية التربية الرياضية بنات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تعتبر كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالعجوزة  من أقدم كليات التربية الرياضية للبنات  بالوطن العربى ، وقد تخرج في هذه الكلية العديد من الابطال الرياضيين الذين أثروا الحياة و لها حكاية طويلة بدأت عام1947 .  


وتعتبر كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالعجوزة أقدم كلية للتربية الرياضية للبنات في العالم العربي حيث كانت قسمًا في مدرسة الأميرة فوزية للبنات وفي 1947 تحول القسم إلى معهد مستقل باسم معهد التربية الرياضية للبنات.


فى  عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.


وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (21) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (11) كلية أما باقي الكليات فعددها (10) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان والقاهرة والجيزة.

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