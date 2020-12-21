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ديني

خالد الجندي: النبي استعاذ من الفقر والبعض يمرض لو رأى رجلا نظيفا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:32 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مسألة الفقر والغنى في الإسلام، قائلا "فتاوى الفقر مبيقولهاش إلا الناس الفقر".

وقال الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الفقر بمثابة هواية عند بعض الأشخاص، منوها بأنه في أوائل الستينات كانت الأعمال الفنية تسير على نهج شيطنة الأغنياء ومدح الفقر والفقراء.

وأكد أن الفقر كان يستعيذ منه النبي ولم يكن يوما أمرا طيبا، فكان النبي يقول "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر" وهذا دليل على أن الفقر ليس ممدوحا.

وتابع: في ناس لما تشوف حد نظيف ولبسه جميل يصيبها المرض لأنه يحب الفقر وأشخاصه ، منوها بأن النظافة ليس لها علاقة بالغنى أو الفقر، كما أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
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