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توك شو

طبيب يطمئن العالم: لا خوف من تحور كورونا واللقاحات فاعلة تماما ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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هاني حسين
أكد الدكتور طلال الناصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف طلال الناصولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن فيروس كورونا يستخدم الشوكات المتواجدة في الغلاف الخاص به لدخول خلايا الجسم.

وتابع طلال الناصولي "الطفرة الجديدة حدثت في منطقة غير مهمة من تكوين فيروس كورونا، وبالتالي فاعلية لقاح كورونا كبيرة على فيروس كورونا".

وقال طلال الناصولي إن "لقاح كورونا الخاص بـ فايزر وموديرنا يكوّن أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا حتى بعد التحور الأخير".

وأوضح طلال الناصولي أنه "في حال تغير شكل الشوكة المتواجدة على غلاف فيروس كورونا سوف يصبح غير فاعل للدخول إلى الخلايا"، منوها بأن "الفيروسات تشهد دائما طفرات أثناء فترة انتشارها".

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