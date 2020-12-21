لعرض احتياجات الطلاب الأردنيين.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل المستشار الثقافي الأردني

جاء اللقاء لمناقشة الأوضاع الخاصة بالطلاب الأردنيين بجامعة عين شمس بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والاطمئنان على أحوالهم وكذلك عرض بعض مطالبهم واحتياجاتهم.

في سياق آخر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتخصيص مستشفيي الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس ، وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضي المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت اصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفى.