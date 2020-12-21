لعرض احتياجات الطلاب الأردنيين.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل المستشار الثقافي الأردني

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم الاثنين بقصر الزعفران بالجامعة المستشار الثقافي الأردني فوزي أبوفارس بحضور د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي ود.شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.
جاء اللقاء لمناقشة الأوضاع الخاصة بالطلاب الأردنيين بجامعة عين شمس بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والاطمئنان على أحوالهم وكذلك عرض بعض مطالبهم واحتياجاتهم.
في سياق آخر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتخصيص مستشفيي الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس ، وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضي المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت اصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفى.