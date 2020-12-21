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تعليم

لعرض احتياجات الطلاب الأردنيين.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل المستشار الثقافي الأردني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:41 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
استقبل  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم الاثنين بقصر الزعفران بالجامعة المستشار الثقافي الأردني فوزي أبوفارس بحضور د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي ود.شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

جاء اللقاء لمناقشة الأوضاع الخاصة بالطلاب الأردنيين بجامعة عين شمس بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والاطمئنان على أحوالهم وكذلك عرض بعض مطالبهم واحتياجاتهم. 
في سياق آخر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتخصيص مستشفيي الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس ، وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضي المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت اصابتهم بڤيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفى.
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