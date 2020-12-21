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فن

فواد علي ينضم لأسرة فيلم "العاشق" مع أحمد حاتم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:28 م
فواد علي
فواد علي
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سعيد فراج
انضم الفنان الشاب فواد علي، لأسرة عمل فيلم "العاشق" من بطولة الفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وأعرب فواد علي عن سعادته بالمشاركة في فيلم العاشق، وبعودته للشاشة الكبيرة من جديد حيث كان آخر مشاركاته عبر فيلم كازابلانكا.

فيلم "العاشق" إخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران، وينتمي فيلم العاشق إلى الأعمال الرومانسية التي لا تخل من الإثارة والتشويق، ولكن مازال البحث عن البطلة مستمرا.

يذكر أن فواد علي شارك في عدد من الأعمال الفنية منها :"فيلم كازابلانكا، ومسلسل الأسطورة، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم الفيل الأزرق".
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