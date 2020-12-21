الزراعة تكشف حقيقة انتشار بؤر لأنفلونزا الطيور بالوادي الجديد

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدم صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد.









وصرحت الوزارة بأن المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربيه التى يجعلها تتسم بالبعد الوقائي عن بقية محافظات مصر وان الخبر عار تماما عن الصحة.



