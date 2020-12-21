مفيش أبحاث.. وزير التعليم: لن نوقف الدراسة ولا تراجع عن الامتحانات ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار رفع الغياب اختياريًا اُتخذ استجابة لبعض أولياء الأمور؛ بسبب القلق الكبير من الموجة الثانية لكورونا، فالاختيار يعود لولي الأمر سواء بجعل أبنائه يستكملون العام الدراسي من المدارس أو التعليم ذاتيًا من المنزل.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون إن"، " أتحنا للطالب كافة المصادر البديلة من منصات وخلافه إذا أراد التعليم من المنزل".





وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في كلا الخيارين إما الغياب الاختياري وإما الحضور للمدرسة، مؤكدا أن الدراسة لن تتوقف، وستكون هناك امتحانات لنصف العام تعقد تحريريًا في اللجان، وستشهد مراقبة وليست عبر الأبحاث من المنازل.





وأشار إلى أن من الغرائب أن المدارس اليوم بعد رفع الغياب شهدت أكبر نسبة حضور بين الطلاب في السنة كلها، متعجبا "ده شيء غريب".