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محافظات

القوى العاملة بدمياط تعلن فتح باب التسجيل للصيادين بالمحافظة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:44 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان
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زينب الزغبي
أعلنت القوى العاملة بدمياط، فتح باب التسجيل للصيادين بالمحافظة وتدوين بياناتهم الشخصية، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ووزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، باتخاذ الإجراءات لرعاية العمالة غير المنتظمة، وتقديم الرعاية اللازمة وسبل الحماية للصيادين وفقًا للاستراتيجية التي تتبناها الدولة فى هذا الشأن.


وكان ذلك في إطار رعاية العمالة غير المنتظمة ومنها الصيادون وذووهم.


وطالبت المديرية، المتقدمين بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومى والكارنيه أو الترخيص لتحديد المستحقين منهم للرعاية الصحية والاجتماعية، على أن يتم التسجيل بمكتب البحارة الكائن بمكتب القوى العاملة بشارع كورنيش النيل بمدينة دمياط ميدان الساعة.


الجدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدأ عدة جولات ميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، و«صيادي مصر» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.


وأكّد وزير القوى العاملة، ضرورة البدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.


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