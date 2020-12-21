كلها أونلاين .. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلام القاهرة 9 يناير

وتقام الامتحانات (أونلاين) لجميع المستويات الدراسية بدءًا من المستوى الأول وحتى المستوى الرابع ، حيث يتم إجراء الامتحانات على 3 أيام أسبوعا مقسمة كالآتي :

يتم إجراء الامتحانات للمستوى الأول والثالث أيام ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس) .









ويتم إجراء الامتحانات المستوى الثاني والرابع أيام (السبت ، الاثنين ، الأربعاء) وقد جاء ذلك في إطار قرارات مجلس الكلية المنعقد اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020.