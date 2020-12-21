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تعليم

كلها أونلاين .. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلام القاهرة 9 يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:51 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت - احمد الشاهد
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 9 يناير 2021 ، على أن تنتهي يوم الخميس ا4 فبراير 2020 . 


وتقام الامتحانات (أونلاين) لجميع المستويات الدراسية بدءًا من المستوى الأول وحتى المستوى الرابع ، حيث يتم إجراء الامتحانات على 3 أيام أسبوعا مقسمة كالآتي :


 يتم إجراء الامتحانات للمستوى الأول والثالث أيام ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس) . 


ويتم إجراء الامتحانات المستوى الثاني والرابع أيام (السبت ، الاثنين ، الأربعاء) وقد جاء ذلك في إطار قرارات مجلس الكلية المنعقد اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020. 

  
وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة  أكدت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الكلية جاهزة لإجراء الامتحانات (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية . 


وقامت الكلية بعقد دورات تدريبية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على استخدام هذه المنصات ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم ، وتستمر الكلية في تقديم هذه الدورات وورش العمل لطلابها ومنتسبيها لتطوير مهاراتهم على هذه المنصات .
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