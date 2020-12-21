ليس فيروسا جديدا.. أستاذ فيروسات: زيادة إصابات كورونا جنوب إنجلترا تم بالصدفة

قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ الفيروسات، إن الفيروس المتحور لم يتم رصده في الولايات المتحدة حتى الآن، لكنه يوجد في بريطانيا والدنمارك، ومازلنا نتابع الموقف، لافتا إلى أن السلالة الجديدة هي توصيف غير دقيق، وإنما هي تحور لفيروس كورونا وليس فيروس جديد.





وأضاف الدكتور إسلام حسن، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن السلالة الجديدة لديها 17 طفرة، مشيرا إلى أن الفيروس المتحور به خاصية متأصلة في الفيروسات جميعًا، وهي زيادة ارتباط الطفرات مع كفاءة الخلية، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى سرعة الانتشار.





وأشار إلى أن معدل الطفرات في فيروس كورونا أقل كثيرا من الطفرات الموجودة في فيروس الانفلونزا، موضحا أن أول بداية ظهور الفيروس المتحور كان في شهر سبتمبر، حيث يوجد زيادة في عدد الحالات وأصبح يوجد 400 حالة في كل 100 ألف إصابة.



