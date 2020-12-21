ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:54 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية في مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

ووجه المحافظ برفع الحواجز الإسمنتية والحديدية الموجودة بالشارع والتي تسبب إعاقة لحركة الطريق، كما وجه برفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع. 

اقرأ أيضا :

في ذات السياق تفقد المحافظ عددًا من المقاهي والكافيهات للوقوف على مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم تقديم الشيشة واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وكذلك متابعة مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة
محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة
محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة
محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يطالب برفع الإشغالات والقمامة وتحرير محاضر للمخالفين بطنطا

محافظ الغربية في جولة ليلية: غلق وتشميع 3 محال ورفع الإشغالات

في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد شوارع العاصمة

محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات

وكيل صحة الغربية يصرف مكافأة 50% من الأساسي للعاملين بوحدة نواج

محافظ الغربية يتابع إزالة اللافتات الانتخابية بمدن وقرى ومراكز المحافظة

ترشيحاتنا

4 إصابات جديدة بـ كورونا تضرب النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

سقط من أعلى مبنى سكني بملابسه الداخلية.. مقتل عالم روسي في ظروف غامضة

بالأسود الأنيق.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة برفقة والدتها

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

اتحاد كرة اليد: مصر تستضيف أول بطولة عالمية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور