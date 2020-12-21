محافظ الغربية يتفقد مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية في مدينة كفر الزيات لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.





ووجه المحافظ برفع الحواجز الإسمنتية والحديدية الموجودة بالشارع والتي تسبب إعاقة لحركة الطريق، كما وجه برفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع.





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في ذات السياق تفقد المحافظ عددًا من المقاهي والكافيهات للوقوف على مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم تقديم الشيشة واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد.



