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محلل سياسي: النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، ولكن طالبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.

أضاف كايد عمر، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة اضطرت إلى إعادة الإغلاق في لندن بالدرجة الرابعة وهي درجة قبل حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه لا يصح الخروج إلا لأسباب صحية أو أسباب طارئة، ولا يمكن لأكثر من شخصين أن يتقابلوا في الشوارع العامة أو المنزل.

أوضح أن النوع المهجن من الفيروس ليس أخطر من النوع الذي تعرفنا عليه من قبل، وأن التجارب مستمرة لمعرفة مدى فاعلية تعامل اللقاح مع السلالة الجديدة للفيروس.

فيما قال الدكتور إسلام حسين، أستاذ علم الفيروسات، إنه ليس من المؤكد سيطرة اللقاحات على فيروس كورونا، وأنه من المبكر أن الطفرة التي حدثت بسبب السلالة الجديدة أن تفقد اللقاح فاعليته حتى الآن.

وأشار أستاذ علم الفيروسات، إلى أن لقاح فايزر وغيره مبني على منصات من الممكن التغيير فيها بكل سهولة وبساطة.
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