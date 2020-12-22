عميد آثار القاهرة :استكمال باقى المقررات الدراسية أونلاين





وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية انتهت من الجزء الحضوري من المقررات الدراسية، والتي تحتاج لحضور الطالب داخل مقر الكلية والمعامل الخاصة بها .





أشار عميد كلية الآثار إلى أنه تم تفعيل هذا القرار ، حفاظًا على صحة الطلاب، وعدم التجمعات دون داعي وباقي المقرر الخاص بهذا الفصل لا تحتاج إلى حضور في مقر الكلية .





كان عميد كلية الآثار قد أوضح ، أنه جاري إعداد الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يناير المقبل .













وأوضح في تصريح خاص أنه يتم وضع مواعيد الامتحانات بناءً على قرارات مجلس الجامعة ووفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.





اقرأ أيضا : إنجاز بحثى لأستاذ بعلوم طنطا.. استخدم السيليكا فى مقاومة الآفات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية



ونوه إلى أنه يعمل على تقريب موعد الامتحانات لتبدأ أول يناير حتى يكون هناك مرونة ومتسع من الوقت في اجرائها حال وجود أي طوارئ .

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه سيتم إجراء باقي المقررات الدراسية للفصل الدراسي الاول (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) حتى آخر الشهر الجاري .