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محافظات

بعد استغاثة المواطنين.. محافظ الغربية يمنع التجمعات أمام مركز تأشيرات السعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:03 م
مركز خدمات تأشيرات
مركز خدمات تأشيرات السعودية
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احمد علي
كلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية عادل داود، رئيس حي أول طنطا، بالتوجه إلى مقر مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية بمدينة طنطا؛ لمنع  تجمعات المواطنين المترددين على المركز وتنظيم عمليات الدخول والخروج.

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كان ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث انتقل رئيس حي أول طنطا بصحبة قوة من الشرطة بمديرية أمن الغربية والمرافق وموظفي الحي لتنظيم حركة المرور ومنع التجمعات والتنبيه بارتداء الكمامات على جميع المترددين والتنسيق مع مسئولي مركز الخدمات بتنظيم حركة تردد المواطنين ومنع أي تزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكان المواطنون من ساكني شارع ابوبكر الصديق المتفرع من شارع الفاتح بمدينة طنطا أرسلوا استغاثات إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أمام مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية .

وتوافد المئات من المواطنين وأسرهم من محافظات الدلتا الراغبين في السفر لإنهاء إجراءات التأشيرات ووجود كبار السن والأطفال والأمهات وافتراشهم مداخل العمارات بالشارع في مشهد من شأنه زيادة الإصابات ت بفيروس كورونا.

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