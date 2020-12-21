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توك شو

خيرى رمضان: نحتاج بعض الوقت للاعتياد على التعليم عن بعد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:05 م
خيري رمضان
خيري رمضان
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توك شو
قالت الإعلامية كريمة عوض، إن فكرة التعليم الاون لاين مفيدة جدا، خصوصا إذا كان هناك مخاطرة فى ذهاب الطلاب إلى المدرسة، فلم أكن أتخيل أن تنجح مصر فى التعليم عن بعد، فلماذا لا نستمر فى هذا النهج التعليمى.

بينما قال خيرى رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، إن المدرسة تلزم الطلاب فى التعليم، فهذا النظام، نحتاج وقت للتعود عليه، وهذا الأمر لا يخص مصر فقط، ولكن فى كافة أنحاء العالم، فهذا التعليم عن بعد، وضع اضطرارى، فإذا خيرت بين النظام التقليدى للذهاب للمدرسة صباحا، و"الأون لاين"، سأؤيد فكرة الذهاب للمدرسة.

وتابعت كريمة، تجربة التعليم الأون لاين تحتاج إلى الاستمرارية، بينما خيرى رمضان يرى أن التعليم فى المدرسة هو الأفضل، ولكن نأخذ فى اعتبارنا الاجراءات الاحترازية، ومواجهة فيروس كورونا بالتباعد الاجتماعى.
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