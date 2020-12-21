بعد تصديق السيسي.. 4 حالات لإسقاط الديون المستحقة للجمارك.. تعرف عليها

صدق الرئيس السيسي على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 بعد أن أقر البرلمان بالموافقة عليه، ليحد من أزمات وشكاوي المواطنين لعدد من الخدمات الضريبية والجمركية، فضلا عن مواجهة كل أشكال الفساد التي تعمل على افتقاد العدالة والشفافية وتعمل على خلق حالة من التمييز بين الأفراد، إلى جانب تيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة الدولية.





وعن جزئية الديون المستحقة الجمركية، فلم يتم إغفالها وتضمن القانون حالات يجوز فيها إسقاط هذه الديون؛ من أجل زيادة درجة إرضاء المواطنين، وفقًا لبنود تشريعية عادلة تتلاءم مع مختلف الظروف الطارئة للأفراد.





ويعرض "صدي البلد" الحالات التي وردت بقانون الجمارك الجديد بشأن إجازة إسقاط الديون المستحقة





استحدثت المادة (86) من قانون الجمارك الجديد، المُقدم من الحكومة، المعروض على مجلس النواب، نصًا يقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيفائها.





وتنص المادة، كما وافق عليها مجلس النواب بجلسته العامة بعد تعديلها من قبل لجنة الخطة والموازنة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية.





1- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.





2- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.





3- إذا توفى المدين عن غير تركة.





4- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من 3 سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.





وفى جميع الأحوال يسقط قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس





ويهدف القانون إلي تشجيع المشروعات الاقتصادية القومية وزيادة حوكمة الرقابة الجمركية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، إلي جانب إتباع آليات التحول الرقمي والقضاء علي منظومة التشغيل اليدوي والمستندات الورقية لترسيخ الأساس القانوني للعمل بنظام النافذة الواحدة مما يهدف لتخفيف الأعباء علي الموازنة العامة للدولة ، فضلا عن تحقيق اللامركزية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.



