إحالة أوراق ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة بكفرالزيات إلى المفتى

قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الاثنين ، في القضية رقم 23032 لسنة 2019 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم 13000 لسنة 2019 جنايات كلى غرب طنطا ، إحالة أوراق ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة عمرها 9 سنوات لسرقة قرطها الذهبي، الى فضيلة مفتي الجمهورية .

















تعود تفاصيل الواقعة الى عامين عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة داخل جوال بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة المركز.









انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهود البحث الى أن المجنى عليها طفلة تدعى " نور . ع . ك " تبلغ من العمر 9 سنوات مقيمة بقرية الدلجمون بدائرة المركز وأن وراء الواقعة كلا من " سلوى . م . ع . ا " ربة منزل وصديقة والدة المجنى عليها وزوجها ويدعى " محمد . م . ر".









وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة الأولى" صديقة الأم " باستدراج المجنى عليها من أمام منزلها، وحاولت سرقة "قرطها" بمساعدة زوجها " المتهم الثاني "، إلا أن الطفلة قاومت المتهمين، وقام المتهمان بخنقها بواسطة " ايشارب " حتى لفظت أنفاسها وسرقة "قرطها" ووضع الجثة في جوال وإلقاؤه بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات، وأرشدا عن مكان اخفاء "القرط" وتبين أنه فالصو .







