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وزير التعليم| لا تعليق للدراسة والامتحانات في موعدها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:50 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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عادل نصار
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رفع الغياب في الأيام المتبقية من الترم الأول.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن نسعى لطمأنة أولياء الأمور ولذلك، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر ولا تعليق للدراسة.

وأكد الوزير، أنه نترك لولي الأمر الاختيار في ارسال نجله للمدرسة أم لا، مشيرا إلى أن الامتحانات في موعدها وستتم في لجان.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في دخول المدارس.

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